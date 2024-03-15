Три автомобиля Lada Vesta будут разыграны среди проголосовавших татарстанцев

У татарстанцев, проголосовавших на выборах Президента России, есть шанс выиграть три автомобиля Lada Vesta.

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Республика
15 марта 2024  14:03
Автор:
Ольга Иванычева

Как рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ», чтобы принять участие в розыгрыше автомобиля, надо сделать фото своей семьи с избирательного участка, выложить фото на своей странице ВКонтакте с двумя обязательными хэштэгами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. На фото обязательно должен быть виден браслет «На выборы всей семьей». В конце каждого дня голосования – 15, 16 и 17 марта – среди этих фото случайным образом будет определяться победитель.

15 и 16 марта прямая трансляция розыгрыша начнется в 21:00 в сообществе ВКонтакте «Татарстан Алга». 17 марта — розыгрыш последнего автомобиля состоится в прямом эфире по ТНВ в 20:10.

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