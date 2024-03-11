Три автомобиля разыграют среди избирателей в Татарстане

Три автомобиля Lada Vesta подготовили к проведению выборов президента России на татарстанских избирательных участках. 15-17 марта в Казани ожидают 928 тысяч избирателей.

Девизом выборов в этом году в Татарстане стал слоган «Всей семьей на выборы». Премьер-министр РТ Лейла Фазлеева пригласила граждан присоединиться к числу голосующих семей.

Она напомнила, что при посещении участков, будут выдавать специальные браслеты, по которым три дня будет бесплатный проезд в автобусах, можно сходить концерт и поучаствовать в розыгрыше. Нужно сфотографироваться всей семьей на фоне УИК и опубликовать фото в ВКонтакте под хештегами #всейсемьейнавыборы и #татарстаналга в группе сообщества «Татарстан Алга» до конца 17 марта. Каждый день, начиная с 15 числа, здесь будут случайным образом выбирать победителя. Ключи вручат в прямом эфире телеканала ТНВ в последний день голосования – 17 марта в 20:10.

«Дни голосования будут посвящены теме семьи, семейной традиции, актуализации семейных ценностей», – подчеркнула Лейла Фазлеева.