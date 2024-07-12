Три человека погибли при столкновении с большегрузом в Татарстане

В Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Авария произошла сегодня утром около 04:32 на 237-м километре трассы Казань-Оренбург.

По предварительной информации, столкновение произошло между легковым автомобилем Kia Rio и грузовым автомобилем Iveco. В результате ДТП, водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте.

"41-летний водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, без цели обгона выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco", - отметили в Госавтоинспекции РТ.

Прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств трагедии.