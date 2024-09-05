Три миллиона рублей смогли заработать самозанятые на ярмарке в Казани

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Город
5 сентября 2024  14:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Ярмарка самозанятых «Я и есть Татарстан» три дня проходила на улице Баумана в преддверии Дня республики. Более 120 мастеров со всей республики представили свои изделия, получив возможность не только заработать, но и заявить о себе на весь регион. За три дня работы участники выручили более 3 миллионов рублей, сообщает Минэкономики РТ.

Они привезли различные украшения собственного производства, картины, домашний текстиль, авторскую косметику, свечи и дизайнерскую одежду. Особым спросом пользовались товары с национальным колоритом и экологически чистые продукты, например, микрозелень от местного производителя.

Ярмарка «Я и есть Татарстан» организована Центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики РТ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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