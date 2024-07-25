Три объекта в Чистополе не будут включены в реестр ОКН

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Республика
25 июля 2024  11:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия опубликовал результаты экспертизы трёх зданий рубежа XIX-ХХ веков в Чистополе. В то время как одно из зданий не получило охранного статуса, два других предлагают признать исторически ценными градоформирующими объектами.

Речь идёт об одноэтажном деревянном доме на улице Толстого, 114Б и двухэтажном полукаменном доме с флигелем на улице Ленина, 77. Эксперты отметили их вклад в формирование исторического облика города и сохранение уникальности архитектурного ансамбля центра Чистополя.

В то же время, одноэтажный деревянный дом на улице Фрунзе не будет включён в список охраняемых объектов. Здание неоднократно горело и перестраивалось, утратив большую часть оригинальных элементов. На данный момент оно находится в аварийном состоянии и, по мнению экспертов, не представляет историко-культурной ценности.

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