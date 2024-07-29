Три пляжа в Казани признаны непригодными для купания

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора РТ сообщает, что три пляжа в республике не соответствуют нормам для купания. Все они расположены в Казани.

Так, после проведения лабораторных исследований, санитарные врачи «забраковали» воду на пляжах «Комсомольский», «Нижнее Заречье» и Локомотив. Не соответствие нормам выявлено по микробиологическим показателям. Администрации районов, на территории которых располагаются пляжи, обязаны выставить предупреждающие аншлаги.

Напомним ранее мы сообщали, что в Спасском районе Татарстана утонул рыбак во время купания.