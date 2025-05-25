Три российских клуба не смогли получить лицензию для выступления в РПЛ

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Спорт
25 мая 2025  21:03
Автор:
Эдгар Витковский

Комиссия по лицензированию клубов отказала в выдаче лицензий на выступление в РПЛ «Химкам», «Черноморцу» и «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба РФС. Таким образом, «Химки», занявшие 12-е место в РПЛ сезона 2024/25, не смогут выступить в новом сезоне. «Черноморец», занявший третью строчку в Первой лиге, не выступит в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

С учётом итогов лицензирования были сформированы пары стыковых матчей: «Сочи» – «Пари НН» и «Урал» – «Ахмат». Примечательно, что «Пари НН» не покинет РПЛ вне зависимости от исхода матчей с «Сочи». «Ахмат» останется в РПЛ в случае победы над «Уралом» либо в случае победы «Пари НН» над «Сочи». Если оба клуба РПЛ обыграют соперников из Первой лиги, то «Оренбург» сохранит за собой место в элите.

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