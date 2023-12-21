Триумф УНИКСа и первый за пять лет финал для «Ак Барса»: спортивные итоги года казанских клубов

Да, российские клубы по-прежнему отстранены от международных турниров, а горожан лишили возможности насладиться просмотром матча за Суперкубок UEFA минувшим летом, однако взамен Казань приняла яркую встречу за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Можно с уверенностью сказать, что на внутренней арене нас порадовали все городские клубы: УНИКС впервые в истории взял золото, «Зенит» вернул себе чемпионский титул, а «Ак Барс» добрался до финала после провала на старте сезона.

Единая лига ВТБ покорилась Казани

Шесть раз УНИКС останавливался в шаге от титула, довольствуясь серебром. Еще девять раз команда становилась бронзовым призером чемпионатов страны, три раза брала Кубок России, присовокупив к списку достижений несколько международных трофеев. За свою более чем 30-летнюю историю клуб и болельщики ждали момента триумфа - его подарил тренер Велимир Перасович. Хорватского специалиста казанский менеджмент выудил из своеобразного творческого отпуска - с 2019 года он был без работы. С ходу Перасович не только взял бронзу чемпионата, но и качественно выступил в Евролиге, откуда российскую команду досрочно минусовали.

Чемпионат-2022/23 прошел в новом формате, как раз с целью заместить выпавшие из расписания матчи еврокубков. Сначала команды разыграли первый этап регулярки, затем разделились на две шестерки. И в первом, и во втором этапах УНИКС занял вторую строчку. В плей-офф казанцы сначала уверенно разобрались с «Пармой-ПАРИ» (3:0), после чего выдали мощный семиматчевый полуфинал с прошлогодним чемпионом «Зенитом». Решающая встреча прошла на казанском паркете, где за пять секунд до сирены счет был 79:79. А дальше проход Винса Хантера, фол на нем и... решающий победный бросок. В финале УНИКСу противостоял «Локомотив-Кубань», добравшийся до этой стадии второй раз в своей истории. Серия растянулась на пять игр и завершилась победой Казани.

В межсезонье в Казани удалось сохранить костяк команды. Сегодня УНИКС стремится отстоять свой титул - клуб идет вторым в таблице первого этапа чемпионата, одержав 12 побед в 16 матчах.

«Рубин» вернулся в РПЛ

Сложно было представить, что при столь солидном составе и финансовых ресурсах «Рубин» будет испытывать трудности в возвращении прописки в РПЛ. Но за сезон в Первой лиге в Казани успели дважды сменить тренеров, причем Юрий Уткульбаев покинул свой пост непобежденным. Пришедший на должность главного Рашид Рахимов продолжил тренд - в восьми турах он одержал семь побед при одной ничьей с невероятной разницей мячей, 14:3.

Триумф в Первой лиге сменился тяжелым возвращением в элиту. Команда стартовала с одной победы в восьми турах, провалила групповой этап Кубка России, но уже осенью смогла выкарабкаться из кризиса. В Казани классно поработали на балканском рынке игроков, усилившись тремя сербами, черногорцем и албанцем. Как итог - Мирлинд Даку с четырьмя голами сейчас лучший бомбардир команды, а южноамериканский новичок Валентин Вада набрал 4 очка (3 + 1) по системе «гол + пас».

По осени «Рубин» выдал серию из шести игр без поражений, причем во всех встречах оставлял свои ворота в неприкосновенности. Так что на новогоднюю паузу казанцы ушли в первой восьмерке, а до места в тройке рукой подать - всего четыре очка.

«Зенит» озолотился спустя пять лет

Последний раз казанские волейболисты брали титул в сезоне-2017/18. С того момента команда дважды довольствовалась серебром, один раз - бронзой, тремя Кубками и Суперкубком страны. Перед сезоном-2022/23 казанцы усилились связующим Сергеем Антипкиным, доигровщиком Сэмом Деро и воспитанником клубной академии Михаилом Лабинским.

Первый этап чемпионата «Зенит» завершил лидером, потерпев всего два поражения на тай-брейке от московского «Динамо» и питерского «Зенита». В четвертьфинале казанцам противостоял АСК, выбивший в квалификации «Кузбасс». За две встречи команда без проблем гарантировала себе место в «Финале четырех». В полуфинале «Зенит» за четыре матча сломил сопротивление «Локомотива», тогда как столичное «Динамо» стало вторым финалистом, выбив питерский «Зенит». Финальная серия растянулась на три игры, причем в третьем матче «Зенит» взял титул на тай-брейке.

В сезоне-2023/24 казанцы уже успели пополнить копилку трофеев Суперкубком страны, а совсем скоро, 24 декабря, могут разжиться еще и Кубком страны. Соперник - все то же московское «Динамо».

Билл остановился в шаге от титула

Возвращение Зинэтулы Билялетдинова на должность главного тренера «Ак Барса» в конце 2022-го позволило встряхнуть команду. Старт сезона-2022/23 под руководством Олега Знарка «барсы» откровенно провалили, зато с приходом мэтра отечественного хоккея стиль игры преобразился. Регулярку «Ак Барс» закончил первым на «Востоке», после чего поступательно разобрался в плей-офф с «Нефтехимиком» (4-2) и «Адмиралом» (4-2). В финале конференции «барсам» противостоял «Авангард», принципиальный соперник лично для Билялетдинова, ведь именно после поражения от омичей специалист последний раз покинул клуб. Но и «Авангард» не навязал серьезной борьбы «барсам» (4-1). В финале Кубка Гагарина, как и в 2018-м, казанцам противостоял ЦСКА. Москвичи лихо вышли вперед в серии (3-1), однако «Ак Барс» смог довести все до седьмого матча. Увы, на домашней площадке казанцы потерпели поражение с минимальной разницей в счете (2:3), но факт первого за пять лет финала не отнять.

Летом 2023-го «Ак Барс» вновь знатно усилился, подписав, в частности, форварда Дмитрия Яшкина. А под конец окна переходов в Казань переехал мастеровитый легионер Райли Барбер вместе с перспективным 22-летним защитником Митчеллом Миллером. Менеджмент «барсов» укомплектовал состав звездами, способными вновь бороться за победу в Кубке Гагарина. Правда, в этом сезоне движение к титулу будет сложным - со второго раунда плей-офф станет перекрестным между «Западом» и «Востоком», так что потенциальная встреча со СКА или с ЦСКА может поджидать уже за ступень до финала.

Конечно же, стоит упомянуть и 21-й чемпионский титул «Динамо-Ак Барса» в чемпионате страны по хоккею на траве, матчи за третье место «Казаночки» в Суперлиге-1, пятое место волейболисток «Динамо-Ак Барса». Год оказался урожайным на победы и достижения. Нет сомнений, что грядущий станет не менее плодовитым на титулы и радостным для казанских болельщиков.