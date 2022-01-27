В Татарстане под суд пойдут трое организаторов секты «Свидетели Иеговы»

Трое татарстанцев обвиняются в организации общины «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, трое жителей Нижнекамска в 2017-2020 годах вербовали в общину новых членов, пропагандировали идеи организации, проводили собрания, а также собирали деньги со своих единомышленников.

От дачи показаний обвиняемые отказались, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд.

Напомним, что в 2017 году Верховный суд России признал организацию «Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана Советский районный суд назначил 52-летней женщине штраф за экстремистские комментарии в соцсети на 10 тыс. рублей.