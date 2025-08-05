Троллейбусные маршруты №№ 5, 9 и 1 восстановили прежнюю схему движения

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Город
5 августа 2025  08:48

Троллейбусные маршруты № 5, 9 и 12 возобновили работу по прежней схеме после ликвидации последствий провала асфальта на улице Сахарова. Как сообщили в транспортном комитете города, дорожное покрытие было восстановлено после ЧП, произошедшего в воскресенье вечером.

Инцидент случился во время сильного ливня — на проезжей части образовалась глубокая яма, в которой застрял троллейбус. Благодаря слаженным действиям экстренных служб все пассажиры были благополучно эвакуированы, никто не пострадал.

Для извлечения застрявшего транспорта потребовалось задействовать три крана.

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Троллейбусные маршруты №№ 5, 9 и 1 восстановили прежнюю схему движения
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