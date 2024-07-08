Троллейбусы №1 и №3 переводят на бескондукторную оплату

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Город
8 июля 2024  15:53
Автор:
Эндже Гарафиева

С 11 июля в Казани на бескондукторную систему оплаты переходят троллейбусные маршруты №1 и №3. Это означает, что оплачивать проезд нужно будет самостоятельно, используя валидаторы, расположенные на поручнях у дверей для карт или наличными у водителя.

Напомним, что с начала июня на бескондукторную систему перешли трамвайные маршруты №5 и 5а, а также троллейбусные маршруты №5 и №8.

При безналичной оплате обязательно дождитесь подтверждения платежа — галочки на экране валидатора. Оплата должна быть произведена в течение одной остановки.

Для контроля оплаты на линии усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела предприятия.

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