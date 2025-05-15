Тукай в Малайзии: Рустам Минниханов подарил Анвару Ибрагиму сборник поэта

О стихах выдающегося татарского поэта узнают в Юго-Восточной Азии. Накануне премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим побывал на официальной встрече в Москве, где рассказал о своей любви к русской литературе.

«Вы, возможно, знаете, что я очень хорошо отношусь к российской культуре, поэтам, писателям. Вклад в

международную культуру неоценим. Многие работы были переведены на наш язык. Пастернак, Толстой и другие авторы», - признался Анвар Ибрагим.

Рустам Минниханов во время встречи подарил гостю книгу Габдуллы Тукая, сообщила пресс-секретарь Раиса РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале. Стихи поэта переведены на английский язык, чтобы представители других национальностей могли познакомиться с татарской культурой.