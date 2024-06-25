«Туполев» в Казани завершил перевооружение цехов, готовясь к увеличению производства Ту-214

АО «Туполев» в Казани завершило техническое перевооружение трех цехов – подготовки производства, механосборочного производства и летно-испытательной базы, сообщила пресс-служба ПАО «ОАК». Это позволит значительно увеличить выпуск отечественного среднемагистрального самолета Ту-214 и других изделий компании.

Фото: ПАО «ОАК»

Программа полного импортозамещения на предприятии вышла на новый этап. По девяти объектам, в том числе цехам агрегатной и окончательной сборки, получены заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию. Строительная готовность производства термообработки и покрытий составляет 86%.

«Пока мы идем по этим показателям в графике, даже с некоторым опережением по контрактации», – отметил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Ранее мы писали, что сегодня Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров акционерного общества. Обсуждались вопросы развития предприятия, а также были затронуты другие актуальные темы.