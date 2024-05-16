Турция будет поставлять в Казань комплектующие на завод по производству лифтов

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Республика
16 мая 2024  09:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Компания «Татлифт» из России и турецкая фирма «Генемек» достигли договоренности о сотрудничестве по поставкам комплектующих для производства лифтов.

В рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» было заключено международное соглашение между Татарстаном и Турцией.

Этот контракт стал возможен благодаря успешному запуску производства на новом заводе «Татлифт» в Зеленодольске, который начал работу в апреле текущего года. Завод был основан в 2020 году, и к февралю 2024 года успешно прошел все необходимые процедуры получения лицензий и разрешений от государственных инстанций.

В год здесь будет выпускаться до 1,5 тысячи лифтов. В дальнейшем планируется увеличение производственных объемов вдвое.

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