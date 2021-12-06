 У 37% опрошенных в Приволжском округе есть знакомые, которые вложились в финансовые пирамиды
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У 37% опрошенных в Приволжском округе есть знакомые, которые вложились в финансовые пирамиды

В основном люди вкладываются в сомнительные пирамиды из-за удручающего финансового положения и банального желания заработать без усилий.

Истории
6 декабря 2021  16:47
Автор:
Николай Лукоянов

У 37% опрошенных жителей Приволжского федерального округа есть знакомые или родственники, которые вложились в сомнительные финансовые пирамиды. К такому выводу пришло агентство «ПромРейтинг», которое опросило 1600 респондентов по всей России. Опрос проходил в режиме онлайн с 26 октября по 24 ноября.

Больше всего знакомых, которые вложились в пирамиды, оказалось у жителей Южного федерального округа (39,9%).

Также 10,7% жителей ПФО пошли бы на риски вложения в финансовые пирамиды, если бы им был гарантирован успех, несмотря на то, что другие сограждане ранее теряли там деньги.

30,4% опрошенных жителей ПФО уверены, что в теории в России можно заработать большую сумму на финансовых пирамидах. Самими доверчивыми в этом вопросе оказались жители Центрального федерального округа (34,8%).

Проведенное исследование прозволило обозначить несколько выводов: на «быстрый» заработок на финансовых пирамидах россиян толкает безденежье и желание заработать без особых усилий, а за полный запрет финансовых пирамид на территории РФ выступают 70% респондентов.

Стоит отметить, что 10% респондентов пошли бы на шаг участия в финансовых пирамидах, если они получат гарантийную прибыль в ущерб другим участникам организации.

Читайте в нашем материале: «Не лохи», доверчивые и «зомбированые» — кто и почему несет деньги в финансовые пирамиды.

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