У центрального стадиона в Казани открылся общественный туалет

Жители и гости столицы Татарстана теперь могут наслаждаться прогулками по городу с еще большим комфортом. У центрального стадиона открылся новый туалетный модуль, построенный к мероприятиям саммита БРИКС.

Фото: © телеграм-канал «Благоустройство Казани»

Модуль площадью 35,3 кв.м оборудован мужскими и женскими секциями, а также отдельным помещением для маломобильных граждан и мам с маленькими детьми. Новый туалет станет удобным решением для всех, кто направляется на набережную Казанки, в цирк или стоит в очереди на стадион.

Модуль работает в тестовом режиме с 10:00 до 22:00. В случае необходимости график работы будет скорректирован. Авторы проекта надеются, что новый объект принесет пользу всем, а пользователи будут относиться к нему бережно.