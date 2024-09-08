У казанской «Чаши» будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением массовых мероприятий в центре Казани сегодня, 8 сентября, будет ограничено движение транспорта, сообщают городские службы.

С 06:00 утра до 00:00 для проезда автомобилей будет закрыт участок улицы Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Также на это время будет недоступна парковка у Центра семьи «Казан».

Городские власти рекомендуют жителям и гостям Казани учитывать эту информацию при планировании маршрутов и по возможности воспользоваться общественным транспортом.