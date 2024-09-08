У казанской «Чаши» начался праздничный концерт, посвященный выборам

На площадке у «Чаши» начался праздник, посвященный выборам в Госсовет Татарстана. Гостей ждет насыщенная программа.

На главной сцене мероприятия выступят звезды российской эстрады – группы «Моя Мишель», Niletto и Dabro. Любителей татарстанской эстрады порадуют своими хитами Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ, группа «Волга-Волга», а также Эльмира Калимуллина, Анастасия Макарова и Ильгиз Шайхразиев. Напомним, вход на концерт – по браслетам «Всей семьей на выборы», которые жители столицы получат на избирательных участках. Бонус для участников выборов – бесплатный проезд в общественном транспорте.

Для маленьких гостей праздника работают аниматоры, станция аквагрима, гигантский конструктор, морской бой, гига-тетрис, тир «Матрешка» и огромная рогатка. На мастер-классах дети смогут смастерить значки, кожаные браслеты, шопперы, воздушных змеев и бумажные вертушки.

Тем временем взрослые могут поучаствовать в соревнованиях «Хватай-ка на реакцию» и «Гонки на робошарах», испытать свою меткость в гранд-дартсе и гранд-тире, а также сразиться в футбольном надувном бильярде гигантских размеров.

Свою экспозицию на празднике представила армия России совместно с клубом «Патриот». Также все желающие могут обратиться в мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.