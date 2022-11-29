«У перевозчиков долги и убытки»: Темляков о повышении стоимости проезда

Цены на проезд в общественном транспорте в Казани повышали в мае этого года, теперь о повышении стоимости говорят снова. Перевозчики просят повысить цену проезда на два рубля. По словам Ассоциации автотранспортных предприятий, эта мера вынужденная.

«У перевозчиков долги и убытки. Нужны деньги на содержание. Кто-то из частных перевозчиков даже берет кредиты, чтобы обслуживать автопарк. Само обслуживание автопарков повысилось на 20%. Запчасти повысились в цене на 200%», - рассказал председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

В стоимость билета закладывается зарплата сотрудников, расходы на топливо, ремонтные работы и лизинг. Есть необходимость и обновлять автопарк. Из 800 автобусов на линии требует замены 250 машин и каждая стоит уже не 10, а 16 млн, рассказали в Ассоциации АТП.

По словам республиканских перевозчиков, субсидий от правительства на покупку новых машин нет, и в федеральные программы они не попали. В профильном министерстве, в свою очередь, сказали обратное – поддержка оказывается.

«Только в этом году 195 млн направили казанским автотранспортным предприятиям на расходы и оплату лизинговых платежей. Предприятиям выплачивают субсидии за поездки льготных категорий граждан в размере 23 рублей. В этом году Татарстан на эти цели выделил 1 млрд рублей», - выяснили ГТРК Татарстан.

Решение о повышение стоимости проезда могут принять в конце этого года.

Ранее глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов высказался о возможном подорожании платы за проезд в общественном транспорте Казани.

По его мнению, в этом вопросе нужно «не дать загнуться перевозчикам», которые ведут свой бизнес и кормят многотысячные коллективы. А также учесть специфику общественного транспорта, который является «частью практически любой семьи».