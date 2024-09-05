У речпорта Казани появились спецпарковки для туристических автобусов

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Город
5 сентября 2024  11:19
Автор:
Эндже Гарафиева

На площади перед казанским речным портом появились специальные знаки, разрешающие парковку туристических автобусов.

Теперь водители смогут высаживать пассажиров прямо у входа в здание вокзала, не создавая помех для движения другого транспорта. Ежегодно речной порт Казани принимает более 150 тысяч пассажиров круизных теплоходов.

Как отметили в Госкомитете РТ по туризму, создание подобных парковочных зон для туристических автобусов в историческом центре Казани ведется с 2015 года. Специальные знаки уже действуют у Тайницкой башни Казанского Кремля, Театра кукол «Экият», на улице Большой Красной и в других популярных локациях.

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