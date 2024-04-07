Участки 15 районов Татарстана были включены в программу «Земля для строительства»

В рамках программы «Земля для строительства» в Республике Татарстан вовлечены 300 га земли в 15 районах: Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Атнинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мензелинском, Бугульминском, Спасском, Азнакаевском, Пестречинском, Чистопольском и Тукаевском.

На 49 из 56 участков построят жилые дома, на остальных – многоквартирные.

Проект начал реализовываться четыре года назад. Найти участки можно на сайте Публичной кадастровой карты Росреестра. Информация размещена в пункте меню «Земля для стройки».