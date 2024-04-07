Участки 15 районов Татарстана были включены в программу «Земля для строительства»

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Республика
7 апреля 2024  13:46
Автор:
Эндже Гарафиева

В рамках программы «Земля для строительства» в Республике Татарстан вовлечены 300 га земли в 15 районах: Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Атнинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мензелинском, Бугульминском, Спасском, Азнакаевском, Пестречинском, Чистопольском и Тукаевском. 

На 49 из 56 участков построят жилые дома, на остальных – многоквартирные.

Проект начал реализовываться четыре года назад. Найти участки можно на сайте Публичной кадастровой карты Росреестра. Информация размещена в пункте меню «Земля для стройки».

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