 Участники «Школы фермера» изучили успешный опыт коневодов Татарстана
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Участники «Школы фермера» изучили успешный опыт коневодов Татарстана

Республика
8 декабря 2021  11:28

Породы и особенности кормления лошадей, развитие конного спорта и туризма изучают на
занятиях участники проекта Россельхозбанка «Школа фермера» по направлению «Коневодство».
Включены в программу и практические занятия, одно из которых прошло на конеферме
Тюлячинского района.

Фермер Сагит Гиниятуллин, который уже более 20 лет разводит лошадей, рассказал участникам о
том, как, начав с малого, создал хозяйство, где содержится порядка 300 лошадей, в том числе
чистокровные арабские и английские скакуны, пони, редкие виды татарской породы. «Коневодство
- дело семейное, именно поэтому любовь к своему делу и труд всегда помогали справляться со
сложными задачами», - отметил он.

Своей историей и напутственными словами он вдохновил и участников «Школы фермера».
Шамиль Амагомедов с Нурлатского района отметил, что встреча с передовым коневодом
послужила стимулом в развитии. «Хоть мы сейчас и начинающие фермеры, но уже отметили для
себя ряд важнейших направлений работы и те вопросы, на которые в первую очередь надо
обращать внимание при запуске своего бизнес-проекта», – поделился впечатлениями Шамиль.

Другие участники также проходят практику на передовых сельхозпредприятиях республики. Так,
обучающиеся по направлению «Скотоводство» изучают особенности, оценку скота по росту и
экстерьеру в сельхозкооперативе Рыбно-Слободского района и КФХ в Лаишевском районе.
Птицеводы на данный момент изучают классификацию пород и кроссов сельскохозяйственной
птицы, а также биологические основы инкубации яиц. Третья подгруппа «Растениеводство»
проходит практику по основам агрономии.

Обучение в «Школе фермера» завершится в конце декабря. По итогам защиты выпускных бизнес-
проектов участники получат диплом государственного образца по программе дополнительного образования «Агробизнес фермерского хозяйства». Обучение проводится при финансовой поддержке Россельхозбанка и содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ на базе Казанского государственного аграрного университета.

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