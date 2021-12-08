Участники «Школы фермера» изучили успешный опыт коневодов Татарстана

Породы и особенности кормления лошадей, развитие конного спорта и туризма изучают на

занятиях участники проекта Россельхозбанка «Школа фермера» по направлению «Коневодство».

Включены в программу и практические занятия, одно из которых прошло на конеферме

Тюлячинского района.



Фермер Сагит Гиниятуллин, который уже более 20 лет разводит лошадей, рассказал участникам о

том, как, начав с малого, создал хозяйство, где содержится порядка 300 лошадей, в том числе

чистокровные арабские и английские скакуны, пони, редкие виды татарской породы. «Коневодство

- дело семейное, именно поэтому любовь к своему делу и труд всегда помогали справляться со

сложными задачами», - отметил он.



Своей историей и напутственными словами он вдохновил и участников «Школы фермера».

Шамиль Амагомедов с Нурлатского района отметил, что встреча с передовым коневодом

послужила стимулом в развитии. «Хоть мы сейчас и начинающие фермеры, но уже отметили для

себя ряд важнейших направлений работы и те вопросы, на которые в первую очередь надо

обращать внимание при запуске своего бизнес-проекта», – поделился впечатлениями Шамиль.



Другие участники также проходят практику на передовых сельхозпредприятиях республики. Так,

обучающиеся по направлению «Скотоводство» изучают особенности, оценку скота по росту и

экстерьеру в сельхозкооперативе Рыбно-Слободского района и КФХ в Лаишевском районе.

Птицеводы на данный момент изучают классификацию пород и кроссов сельскохозяйственной

птицы, а также биологические основы инкубации яиц. Третья подгруппа «Растениеводство»

проходит практику по основам агрономии.

Обучение в «Школе фермера» завершится в конце декабря. По итогам защиты выпускных бизнес-

проектов участники получат диплом государственного образца по программе дополнительного образования «Агробизнес фермерского хозяйства». Обучение проводится при финансовой поддержке Россельхозбанка и содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ на базе Казанского государственного аграрного университета.