Учебник по истории РФ для неисторических специальностей готовится к выпуску

В аннотации указано, что этот учебный материал разработан с учетом современных методик изучения истории отечественными учеными из Института российской истории Российской академии наук (РАН) и ведущих профильных университетов.

Издательство «Наука» завершило подготовку базового учебного пособия, охватывающего ключевые моменты российской истории с древнего времени до современности. В нем присутствуют сведения о внешнеполитических событиях 2014-2022 годов и специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Ответственным редактором этой работы стал доктор исторических наук Юрий Петров, директор Института российской истории РАН. В аннотации подчеркивается, что материал был подготовлен с использованием современных подходов к изучению истории.

Учебное пособие насчитывает более 500 страниц, включает 22 главы и 118 параграфов.