Ученые КФУ рассказали о погоде в Казани в новогоднюю ночь

По статистике, в Казани в новогоднюю ночь бывает теплая погода. Об этом на пресс-конференции доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев.

«Мы посмотрели, как часто и какие температуры бывают на Новый год. Оказывается, что в преобладающем числе случаев температура в новогоднюю ночь составляет −2...-4 градуса», – сказал ученый.

Аухадеев, добавил, что это ни в коем случае не прогноз, а просто «забавная статистика».

Доктор географических наук, завкафедрой метеорологии КФУ Юрий Переведенцев добавил, что обычно 19 декабря в столицу республики приходят никольские морозы, 7 января — рождественские, а 19 января — крещенские.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что синоптики дали прогноз на зиму для средней полосы России. Сценарий зимнего прогноза они назвали теплый «сэндвич». Это значит, что в декабрь и февраль будут относительно теплее, а январь — середина «сэндвича» — может оказаться для жителей морозным. Также дефицита осадков в холодном сезоне не предвидится.