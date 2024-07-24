Ученый из КФУ рассказал о жизни сомов в Татарстане

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Республика
24 июля 2024  08:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Доцент КФУ Игорь Галанин рассказал о жизни сомов в водоемах Татарстана. По его словам, эти рыбы предпочитают крупные водоемы с хорошей кормовой базой, такие как Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища, а также впадающие в них реки. Встречаются сомы и в нижнем течении Казанки.

Сом играет важную роль в экосистеме водоемов, регулируя численность рыб и улучшая состояние ихтиофауны.

«Сом – хищник, и размер его добычи может достигать трети длины его тела. В рацион сома входит разная рыба, лягушки, птицы, мелкие млекопитающие и даже падаль. Особое лакомство для них – раки», – отметил ученый.

Рыба может жить до 80 лет и достигать в длину нескольких метров, но для человека сом не опасен, несмотря на свои внушительные размеры.

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