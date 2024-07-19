Психолог выссказался о популярности «квадробики» среди подростков Татарстана

В Татарстане наблюдается новый тренд среди подростков – квадробика. Это вид неофициального спорта, имитирующий движения животных. Дети передвигаются на четвереньках, украшая себя меховыми хвостами, накладными ушами и лапами.

Психологи КФУ считают, что это явление обусловлено стремлением подростков к групповой принадлежности и желанием быть похожими на своих сверстников.

«Для детей очень важно быть частью группы, объединенной какой-то идеей», – отмечает доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Ильдар Абитов.

Он также добавляет, что квадробика позволяет подросткам проявить свою креативность, например, в создании образов. По мнению психолога, квадробика – это временный тренд, не представляющий опасности для общества, и рекомендует родителям просто поинтересоваться у детей об их новом увлечении.

Однако, заведующий кафедрой теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК Наиль Абзалов считает, что передвижение в неестественных позах может негативно сказаться на опорно-двигательном аппарате и сердечно-сосудистой системе.