Психолог выссказался о популярности «квадробики» среди подростков Татарстана

news_top_970_100
Город
19 июля 2024  09:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане наблюдается новый тренд среди подростков – квадробика. Это вид неофициального спорта, имитирующий движения животных. Дети передвигаются на четвереньках, украшая себя меховыми хвостами, накладными ушами и лапами.

Психологи КФУ считают, что это явление обусловлено стремлением подростков к групповой принадлежности и желанием быть похожими на своих сверстников.

«Для детей очень важно быть частью группы, объединенной какой-то идеей», – отмечает доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Ильдар Абитов.

Он также добавляет, что квадробика позволяет подросткам проявить свою креативность, например, в создании образов. По мнению психолога, квадробика – это временный тренд, не представляющий опасности для общества, и рекомендует родителям просто поинтересоваться у детей об их новом увлечении.

Однако, заведующий кафедрой теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК Наиль Абзалов считает, что передвижение в неестественных позах может негативно сказаться на опорно-двигательном аппарате и сердечно-сосудистой системе.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Прошло заседание республиканского штаба по недопущению проникновения опасных болезней животных и птиц
В казанском парке «Черное озеро» прошла акция «Казань против рака груди»
Спасатели на пляжах Казани оказали помощь более чем 100 горожанам
Спрос на квартиры в Татарстане вырос на 44% за первое полугодие
Театральная пушкиниана открылась в Казанском кремле
Минмолодежи РТ назвал приоритетные направления для работы в 2024
В Татарстане выбрали лучших среди юных знатоков истории
Тамара Сафроненко: Мне всегда хотелось, чтобы жизнь кипела вокруг меня