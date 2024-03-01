Учительница гимназии из Казани вошла в топ-300 лидеров России

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Город
1 марта 2024  15:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Фото: пресс-служба раиса РТ

Ксения Чеботарева работает в казанском лицее №185 учителем русского языка и литературы, а также занимается научной деятельностью в Институте развития образования Татарстана. Она вошла в топ-300 руководителей страны и выиграла грант на обучение. 

В рамках финала окружного конкурса «Лидеры России» девушке предстояло решать задачи совместно с топ-менеджерами крупных российских корпораций. Они представляли свои проекты представителям власти и бизнеса.

Команда Ксении Чеботаревой выступала перед руководством «Роскосмоса» и генеральным директором «Независимой газеты» Константином Ремчуковым.

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