 ФНС напомнило татарстанцам об обязанности уплаты налогов
news_header_top_970_100

ФНС напомнило татарстанцам об обязанности уплаты налогов

Начиная со 2 декабря 2021 года, для тех, кто не оплатил имущественный налог за 2020 год, задолженность будет расти каждый день.

Полезное
2 декабря 2021  22:18
Автор:
Эдуард Салихов

Федеральная налоговая служба Татарстана напомнила жителям, что конституционная обязанность каждого россиянина — своевременно уплачивать налоги. 

Таким образом, начиная со 2 декабря 2021 года, для тех, кто не оплатил имущественный налог за 2020 год, задолженность будет расти каждый день.

«Налоги необходимо уплачивать своевременно, тем более что налоговая служба создает для этого максимально комфортные условия», — добавили в УФНС РФ по РТ.

Ранее «Казаснкие ведомости» сообщали, что предприниматели Татарстана смогут подавать заявку на сайте ФНС России для прекращения деятельности.

Новости
В казанском зоопарке появилась новая горилла
Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям
Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям
Роспотребнадзор рассказал о новых мерах профилактики из-за появления штамма омикрон
Секта «Союз ССР» подала заявку на новый митинг по отмене QR-кодов в Казани
Казанский зоопарк признали лучшим проектом отдыха и туризма на международном конкурсе
В Татарстане за сутки выявили 234 новых случая заражения ковидом
Глава минздрава РТ заявил о сворачивании ковидных коек
В Татарстане за сутки ковидом заразились 234 человека