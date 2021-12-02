ФНС напомнило татарстанцам об обязанности уплаты налогов

Федеральная налоговая служба Татарстана напомнила жителям, что конституционная обязанность каждого россиянина — своевременно уплачивать налоги.

Таким образом, начиная со 2 декабря 2021 года, для тех, кто не оплатил имущественный налог за 2020 год, задолженность будет расти каждый день.

«Налоги необходимо уплачивать своевременно, тем более что налоговая служба создает для этого максимально комфортные условия», — добавили в УФНС РФ по РТ.

Ранее «Казаснкие ведомости» сообщали, что предприниматели Татарстана смогут подавать заявку на сайте ФНС России для прекращения деятельности.