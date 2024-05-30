Уфу и Казань свяжет прямой пассажирский поезд

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Город
30 мая 2024  15:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Прямой пассажирский поезд между Уфой и Казанью планируется запустить уже в 2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому региону Дмитрий Новиков на заседании Госсобрания — Курултая РБ. По его словам, проект уже вызвал интерес и имеет перспективы для реализации в 2025–2026 годах. Инициатива была поднята депутатом Рузалией Хисматуллиной.

Кроме того, Новиков рассказал о планах завершения реконструкции вокзала в Уфе, которая была затянута из-за ужесточения требований к безопасности после теракта в Волгограде в 2013 году. Второй этап реконструкции, включающий обновление платформ и удлинение тоннеля, планируется начать либо осенью 2024 года, либо весной 2025 года.

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