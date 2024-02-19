В России ввели уголовную ответственность за выращивание трех сортов растений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, накладывающее запрет на массовое выращивание распространённых дачных растений – ипомеи трёхцветной, турбины щитковидной и гармалы. В их семечках содержатся галлюциногенные вещества.

Те, кто пренебрежит этим запретом, понесёт уголовную ответственность за культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Статья предусматривает срок до 8 лет лишения свободы.

Ипомея очень быстро размножается и чаще всего встречается у обочин дорог или на кустах. Внешне схожа с полевым вьюнком.

Гармала раньше использовалась, как лекарственное растение, а также для ритуалов бедуинов.