В России ввели уголовную ответственность за выращивание трех сортов растений

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Россия/Мир
19 февраля 2024  11:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, накладывающее запрет на массовое выращивание распространённых дачных растений – ипомеи трёхцветной, турбины щитковидной и гармалы. В их семечках содержатся галлюциногенные вещества.  

Те, кто пренебрежит этим запретом, понесёт уголовную ответственность за культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Статья предусматривает срок до 8 лет лишения свободы. 

Ипомея очень быстро размножается и чаще всего встречается у обочин дорог или на кустах. Внешне схожа с полевым вьюнком. 

Гармала раньше использовалась, как лекарственное растение, а также для ритуалов бедуинов.

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