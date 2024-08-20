Уголовное дело завели на тракториста, который заживо закопал хозяина участка в Лаишевском районе

news_top_970_100
Республика
20 августа 2024  16:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Трагедия произошла 18 августа в Лаишевском районе Татарстана. Во время земляных работ на садовом участке погиб местный житель, сообщили в Телеграм-канале «Происшествия Татарстан».

По предварительной версии, мужчина нанял тракториста для рытья траншеи под трубопровод. В какой-то момент он спустился в траншею, а тракторист, не заметив этого, засыпал землей. Обнаружив пропажу мужчины, тракторист откопал его, но было уже поздно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани управляющая компания неделю держала семью без света из-за чужого долга
Молодежный форум «Синең чират» путешествует по Татарстану
В школах Татарстана будет полный запрет на мобильники во время уроков
Россияне определили, какой размер зарплаты является достойным
Уголовное дело завели на тракториста, который заживо закопал хозяина участка в Лаишевском районе
Татарстанец добился выплаты 400 тысяч рублей из-за производственной травмы
Из-за выезда на «встречку» в Татарстане 80 человек погибли
Отказ в регистрации на выборы в Госсовет РТ получило минимальное число кандидатов