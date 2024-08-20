Уголовное дело завели на тракториста, который заживо закопал хозяина участка в Лаишевском районе

Трагедия произошла 18 августа в Лаишевском районе Татарстана. Во время земляных работ на садовом участке погиб местный житель, сообщили в Телеграм-канале «Происшествия Татарстан».

По предварительной версии, мужчина нанял тракториста для рытья траншеи под трубопровод. В какой-то момент он спустился в траншею, а тракторист, не заметив этого, засыпал землей. Обнаружив пропажу мужчины, тракторист откопал его, но было уже поздно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».