Улица Баумана в Казани превратится в май 1945 года

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Город
29 апреля 2025  18:05

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне центральная пешеходная улица Казани – Баумана – временно преобразится в праздничную улицу мая 1945 года. Об этом сообщил Тимур Камалетдинов, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества, пишет «Татар-информ».

Специальная инсталляция воссоздаст атмосферу первого мирного мая. Дополнят праздничную картину тематические выставки и мероприятия на площади Тысячелетия. Также в городе появятся памятные плакаты на автобусных остановках.

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, что придает юбилейным торжествам особое значение. Раис Татарстана Рустам Минниханов, вручая награды ветеранам, подчеркнул: «Современная Россия во многом обязана своим обликом вашему подвигу».

Эта масштабная историческая реконструкция станет одним из центральных событий празднования Дня Победы в столице Татарстана, напоминая горожанам о великом подвиге их дедов и прадедов.

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Улица Баумана в Казани превратится в май 1945 года
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