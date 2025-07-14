Улицу Касаткина в Казани частично перекроют на ремонт водопровода

С 15 июля по 30 сентября в Вахитовском районе Казани введут временные ограничения движения по улице Касаткина. Причиной стала плановая реконструкция водопроводных сетей, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ограничения затронут участок возле домов №№ 31/70, 25, 17, 15 и 11А, а также движение в сторону ул. Театральной. Особые ограничения ожидаются 27-28 сентября, когда полностью перекроют проезд между домами 13А по ул. Касаткина и 13 по ул. Театральной.

В комитете внешнего благоустройства города рекомендуют водителям заранее планировать альтернативные маршруты. Ремонтные работы проводятся в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры Казани.