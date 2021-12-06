Улицу Меховщиков в Казани перекрыли на год из-за обнаруженных построек 1940-х годов

В Казани улица Меховщиков будет закрыта до 30 октября 2022 года из-за обнаруженных под ней старых коммуникаций 1940-х годов постройки. Обсуждение вопроса состоялось во время делового понедельника в мэрии Казани.

«Когда делали проект, выявили под этой улицей коммуникации 1935 года постройки. В связи с этим было принято решение о полной замене коммуникаций, чтобы эта улица служила долго и не было провалов после ее реконструкции», — рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

По его словам, закрытие улицы продлится со 2 декабря до 30 октября следующего года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана временно ограничат движение на улице Фучика. Это связано со строительством метрополитена. Само строительство новой ветки продлится до 2027 года. Она пересечет нынешнюю линию метро на станциях «Яшьлек» и «Дубравная».