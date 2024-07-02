Умеешь плавать – не значит готов спасти: советы врача о том, как избежать трагедии на воде

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Республика
2 июля 2024  13:27
Автор:
Эндже Гарафиева

С наступлением летнего сезона отдых у водных объектов становится особенно актуальным. Но иногда купание может закончиться трагически. Семейный врач Радиф Бариев поделился рекомендациями по оказанию первой помощи при несчастных случаях на воде.

«Прежде всего, оцените свои силы и умения. Если вы не умеете плавать, не рискуйте своей жизнью», – советует Бариев.

В случае, если вы видите, что человек тонет, необходимо действовать быстро и решительно. Первым делом позвоните на помощь и постарайтесь бросить утопающему что-нибудь, что может держаться на воде: бревно, бутылку, трос от машины.

«Если ничего не помогает и вы умеете плавать, подплывайте к утопающему сзади. Если он смотрит на вас, нырните под воду и поверните его на спину, поднимите голову вверх, а затем схватите за волосы или воротник одежды и вытаскивайте на берег», – добавил врач.

Если человек уже на дне, схватите его за волосы или плечи, оттолкнитесь от дна и плывите к берегу. Если утопающий в сознании и схватился за вас, нырните под воду, он отпустит вас, инстинктивно стараясь спастись сам. Если же в сознании и крутится на месте, нырните и ударьте его сзади по коленям, он ляжет на спину.

Как только вы вытащили человека из воды, необходимо провести реанимационные действия.

1. Очистите ротовую полость от инородных тел.
2. Положите утопающего животом на свое колено, чтобы голова с свисала вниз, и сильно выдавите из него воду.
3. Положите на спину и начинайте непрямой массаж сердца совместно с искусственным дыханием: 30 нажатий на сердце на 2 вдоха. Продолжайте 30 минут.

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