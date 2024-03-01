Умер актер Игорь Капатов – голос Мишутки в «Спокойной ночи, малыши!»

news_top_970_100
Россия/Мир
1 марта 2024  13:26
Автор:
Эндже Гарафиева

СМИ сообщают о кончине народного артиста Республики Башкортостан Игоря Капатова, чей голос лег в основу образа одного из персонажей популярной детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщил Башкирский государственный театр кукол.

«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил», – пишут сотрудники.

70-летний Игорь Капатов страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Недавно ему сделали шунтирование сердца. Медики установили предварительную причину. Возможно, что ей стали осложнения после операции.

Актер снялся более чем в 20 кинолентах.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Шесть домов в Кировском районе остались без воды из-за коммунальной аварии
Учительница гимназии из Казани вошла в топ-300 лидеров России
Первая в истории фиджитал-свадьба прошла на «Играх будущего»
Акции по Детской карте жители: бесплатный билет в парк аттракционов и 10% кешбэка (6+)
Экс-игрок «Рубина» признался, что не пожалел из-за ухода к москвичам
В мэрии рассказали о запуске звуковых сирен с целью проверки оповещения МЧС
Умер актер Игорь Капатов – голос Мишутки в «Спокойной ночи, малыши!»
Известный райдер из Казани стал победителем фиджитал-BMX на «Играх будущего»