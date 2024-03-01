Умер актер Игорь Капатов – голос Мишутки в «Спокойной ночи, малыши!»

СМИ сообщают о кончине народного артиста Республики Башкортостан Игоря Капатова, чей голос лег в основу образа одного из персонажей популярной детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Об этом сообщил Башкирский государственный театр кукол.

«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил», – пишут сотрудники.

70-летний Игорь Капатов страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Недавно ему сделали шунтирование сердца. Медики установили предварительную причину. Возможно, что ей стали осложнения после операции.

Актер снялся более чем в 20 кинолентах.