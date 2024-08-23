Умер журналист и писатель из Татарстана Анас Хасанов

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Республика
23 августа 2024  15:16
Автор:
Эндже Гарафиева

На 90-м году жизни скончался известный журналист и писатель из Татарстана Анас Хасанов.

Фото: Виртуальный музей Великой Отечественной войны РТ

Он родился в 1935 году в деревне Каюки. Юношей окончил Казанский педагогический институт и работал на Казанской студии телевидения, был ее главным редактором. После обучения в Ленинградской высшей партийной школе работал в Татарском областном комитете КПСС. 11 лет возглавлял пресс-центр Президента РТ, а потом заведовал пресс-архивом Президента Республики Татарстан.

Прощание состоится 24 августа в 10:00 часов в Апанаевской мечети в Казани.

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