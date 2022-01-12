 Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский
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Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский

Причины его смерти сейчас устанавливаются, ему было 46 лет.

Город
12 января 2022  01:08

Стало известно, что скончался журналист и ведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщил замруководителя телеканала «Россия Культура» Александр Ефимович. 

На данный момент момент причины смерти журналиста остаются неизвестными. По некоторым данным Зеленский находился в Доминикане на отдыхе. 

«Господи,Миша Зеленский умер…. Больше 20-ти лет вместе работали,дружили….. Боже мой, горе… Парню всего 46 было…..», — написал у себя в телеграм-канале телеведущий Дмитрий Губерниев. 

Зеленский был ведущим передачи «Вести-Москва», был одним из факелоносцев на олимпиаде в Сочи, а также работал на телеканале холдинга ВГТРК «Культура». 

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Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский
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