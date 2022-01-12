Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский

Стало известно, что скончался журналист и ведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщил замруководителя телеканала «Россия Культура» Александр Ефимович.

На данный момент момент причины смерти журналиста остаются неизвестными. По некоторым данным Зеленский находился в Доминикане на отдыхе.

«Господи,Миша Зеленский умер…. Больше 20-ти лет вместе работали,дружили….. Боже мой, горе… Парню всего 46 было…..», — написал у себя в телеграм-канале телеведущий Дмитрий Губерниев.

Зеленский был ведущим передачи «Вести-Москва», был одним из факелоносцев на олимпиаде в Сочи, а также работал на телеканале холдинга ВГТРК «Культура».