УНИКС близок к повторению клубного рекорда

УНИКС, обыграв МБА-МАИ в очередной встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (94:66), продлил свою победную серию до 12 встреч. Казанский клуб в двух шагах от повторения клубного рекорда, установленного в сезоне 2015/16. Тогда УНИКС не знал поражений в регулярке на протяжении более трёх месяцев. Победная серия началась 22 ноября 2015 года с успеха в игре с «Химками» (82:78) и растянулась на 14 матчей. Заключительная победа датируется 28 февраля 2016 года, капитулировала «Вита» (81:57).

Рекорд Единой лиги ВТБ принадлежит ЦСКА – московский клуб в сезоне 2022/23 не знал поражений на протяжении 24-х матчей.