УНИКС начал плей-офф с победы

УНИКС одержал победу над «Автодором» в первой игре серии стартового раунда плей-офф Единой лиги ВТБ. Матч в Казани завершился со счётом 99:70 (23:26, 29:15, 25:14: 22:15). Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джален Рейнольдс, набравший 25 очков при шести подборах, реализовав 3 из 4-х бросков из-за дуги. Защитник Дмитрий Кулагин сделал 10 результативных передач за игру.

Отметим, что в стартовых играх победили все команды с лучшим посевом: «Зенит» не оставил шансов «Парме» (102:68), «Локомотив-Кубань» справился с «Уралмашем» (97:65), а ЦСКА разгромил «Пари Нижний Новгород» (114:83).