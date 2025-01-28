УНИКС одержал 13-ю победу подряд, справившись на домашнем паркете с «Енисеем». Встреча в «Баскет-холле» завершилась со счётом 112:87 (31:17, 29:20, 17:23, 35:27). Самым результативным в составе казанцев стал форвард Андрей Лопатин, набравший 30 очков при трёх подборах.

Пятый раз за регулярный чемпионат казанский клуб пробил отметку в 100 набранных очков за встречу. Ранее УНИКСу это удавалось в играх с клубами «Пари Нижний Новгород», МБА-МАИ, «Парма» и «Астана».

Подопечные Велимира Перасовича занимают вторую строчку в таблице с 24 победами в 29 играх.