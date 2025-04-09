УНИКС разгромил «Астану» с разницей в 40 очков

news_top_970_100
Спорт
9 апреля 2025  14:31
Автор:
Эдгар Витковский

УНИКС восьмой раз в сезоне преодолел отметку в 100 очков, набранных за один матч, разгромив в гостях «Астану» – 105:65 (26:19, 38:16, 20:19, 21:11). Самым результативным в игре с аутсайдером лиги стал Сергей Торопов, набравший 20 очков при восьми подборах и трёх результативных передачах. Маркос Найт реализовал 100% бросков из-за дуги (3/3).

По итогам встречи центровой казанцев Джален Рейнольдс установил рекорд Единой лиги ВТБ, набрав 2302 очка в турнире. Форвард стал самым результативным легионером в истории лиги, обогнав на 15 очков Нандо Де Коло. Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович при этом поднялся на четвёртое место в истории лиги по количеству побед у руля одной команды (122).

news_right_column_240_400
Новости
Почта России станет пунктом выдачи заказов для маркетплейсов
Как выстоять в шторм: советы для инвесторов от Freedom Finance
Госдума рассмотрит закон о штрафах и аресте имущества уехавших россиян
На 95-м году жизни скончался бывший глава Казаньоргсинтеза Юрий Малышев
Минздрав РТ опроверг фейк о смертельных прививках на дому
В Татарстане задержали брачного афериста, обманувшего женщин на 44 млн рублей
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» начали финал с победы
Определился соперник «Ак Барса» по второму раунду Кубка Гагарина