УНИКС с поражения начал серию против ЦСКА

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Спорт
7 мая 2025  15:47
Автор:
Эдгар Витковский

УНИКС потерпел поражение в Москве от ЦСКА в стартовой игре полуфинала Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 56:67 (9:15, 12:21, 15:11, 20:20). Маркос Найт и Исмаэль Бако набрали по 16 очков, став самыми результативными в составе казанцев. Отметим, что игроки УНИКСа реализовали лишь одну попытку броска из-за дуги из 18, трёхочковый забросил Андрей Лопатин.

8 мая команды проведут в Москве второй матч серии. Отметим, что во второй полуфинальной серии «Зенит» выигрывает у «Локомотив-Кубани», 1–0.

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УНИКС с поражения начал серию против ЦСКА