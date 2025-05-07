УНИКС с поражения начал серию против ЦСКА

УНИКС потерпел поражение в Москве от ЦСКА в стартовой игре полуфинала Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 56:67 (9:15, 12:21, 15:11, 20:20). Маркос Найт и Исмаэль Бако набрали по 16 очков, став самыми результативными в составе казанцев. Отметим, что игроки УНИКСа реализовали лишь одну попытку броска из-за дуги из 18, трёхочковый забросил Андрей Лопатин.

8 мая команды проведут в Москве второй матч серии. Отметим, что во второй полуфинальной серии «Зенит» выигрывает у «Локомотив-Кубани», 1–0.