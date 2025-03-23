УНИКС вырвал победу у «Локомотива-Кубани»

news_top_970_100
Спорт
23 марта 2025  01:23
Автор:
Эдгар Витковский

УНИКС одержал домашнюю победу над «Локомотивом-Кубанью» в очередной встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра в «Баскет-холле» завершилась со счётом 103:95 (25:26, 21:20, 25:29, 32:20). Самым результативным игроком в составе казанцев стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 28 очков при двух подборах и четырёх результативных передачах. Легионер реализовал 100% штрафных бросков (7/7). Исмаэль Бако набрал 18 очков, выдав самый результативный матч в сезоне.

УНИКС впервые в текущей регулярке справился с «Локомотивом-Кубанью». Казанцы продолжают занимать третью строчку в турнирной таблице.

news_right_column_240_400
Новости
УНИКС вырвал победу у «Локомотива-Кубани»
Казанский аэропорт вернулся к штатной работе
В аэропорту Казани введены временные ограничения на работу
Зачем в свидетельстве о рождении ребенка отметка о российском гражданстве?
Казань вошла в тройку лидеров по скидкам на вторичное жилье
«Ак Барс» в овертайме вырвал победу в последнем матче регулярного чемпионата
В Татарстане стартовала подкормка озимых культур
35% от годового плана по строительству жилья выполнено в РТ