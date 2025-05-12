УНИКС замер в шаге от поражения в полуфинале

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Спорт
12 мая 2025  22:21
Автор:
Эдгар Витковский

УНИКС на домашнем паркете потерпел поражение от ЦСКА в третьем матче серии ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счётом 86:90 (25:17, 22:21, 24:30, 15:22). Казанцы были близки к победе, но не реализовали в концовке заключительной четверти три штрафных броска.

Самыми результативными в составе УНИКСа стали Андрей Лопатин и Исмаэль Бако, набравшие по 14 очков. Последний также занёс себе в актив 8 подборов, Лопатин – три. Счёт в полуфинальной серии стал 0–3 в пользу ЦСКА, четвёртый матч состоится в Казани 14 мая. Во втором полуфинале «Зенит» ведёт у «Локомотива-Кубани», 2–1.

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