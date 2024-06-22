Университет Иннополис готовит кадры для беспилотной авиации

Университет Иннополис вошел в число образовательных учреждений, которые будут готовить специалистов для беспилотной авиации в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем».

Обучение финансируется государством на 90%. Сейчас открыта предварительная запись на курсы по трем направлениям: производство, эксплуатация и разработка беспилотных авиационных систем (БАС).

«Отрасли не хватает квалифицированных кадров, и в будущем дефицит специалистов будет только увеличиваться», — отмечают в Университете Иннополис.

В учебный процесс будут вовлечены специалисты с большим практическим опытом в сфере БАС. Обучение будет проходить по двум направлениям: теоретическое и практическое. В рамках теоретического направления запланированы курсы: аналитик данных в сфере БАС, юрист в сфере БАС, программирование БПЛА на Python, C++, разработчик ПО, проектировщик дронов. На практическом направлении будут курсы: оператор БПЛА, сервисное обслуживание БПЛА.

В этом году обучение пройдут 5 тысяч человек, а всего до 2030 года — 65 тысяч. Формат программ будет зависеть от выбранной образовательной траектории и включать практическую подготовку в компаниях отрасли БАС.