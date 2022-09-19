Уполномоченный по правам ребенка в РТ проведет День психологической помощи

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане 22 сентября пройдет очередной День психологической помощи. Во время мероприятия взрослые и дети в конфиденциальной обстановке смогут пообщаться с профессиональными психологами.

Они смогут обсудить такие темы, как детско-родительские отношения, отношения со сверстниками, конфликты в подростковой среде и многое другое. Желающие смогут получить профессиональную консультацию и рекомендации.

Мероприятие состоится в Казани по адресу улица Карла Маркса, д. 61. Для родителей и детей, кто проживает за пределами Казани, организована возможность онлайн-консультирования.

Записаться на прием можно по телефону 8 (843) 236-61-64

Ранее «КВ» сообщали, что в Вахитовском районе Казани пройдет ярмарка вакансий в честь Дня пожилого человека. На мероприятии расскажут о свободных рабочих местах и вакантных должностях, также проконсультируют по вопросам трудового законодательства. Ярмарка пройдет 21 сентября с 10 утра до 13 часов дня на улице Зинина, 3.