 Управление муниципальными архивами Казани возглавила Гульнара Мусина
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Управление муниципальными архивами Казани возглавила Гульнара Мусина

Госархив РТ в скором времени переедет в новое здание за пределы города.

Город
13 декабря 2021  10:53

Управление муниципальными архивами Казани возглавила Гульнара Мусина. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр горда Ильсур Метшин.

Градоначальник напомним, что нынешнее здание, которое есть в городе, уже не соответствует современным требованиям, в связи с этим было принято решение Президентом РТ Рустамом Миннихановыи о переезде в новое здание.

Метшин отметил, что новое здание будет в разы современнее, там работники Госархива смогут заниматься оперативной цифровизацией документов.

Кроме этого, руководителем Управления кадровой политики исполкома назначена Ирина Бочкова, за которой сохранилась должность замруководителя аппарата Исполнительного комитета Казани. 

Подробнее о переезде в новое здание Госархива читайте в нашем материале.

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