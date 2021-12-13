Управление муниципальными архивами Казани возглавила Гульнара Мусина. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр горда Ильсур Метшин.

Градоначальник напомним, что нынешнее здание, которое есть в городе, уже не соответствует современным требованиям, в связи с этим было принято решение Президентом РТ Рустамом Миннихановыи о переезде в новое здание.

Метшин отметил, что новое здание будет в разы современнее, там работники Госархива смогут заниматься оперативной цифровизацией документов.

Кроме этого, руководителем Управления кадровой политики исполкома назначена Ирина Бочкова, за которой сохранилась должность замруководителя аппарата Исполнительного комитета Казани.

Подробнее о переезде в новое здание Госархива читайте в нашем материале.