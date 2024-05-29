Управление мусульман признало программу соципотеки от Госжилфонда РТ халяльной

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Город
29 мая 2024  17:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин передал директору Госжилфонда при Раисе РТ Марату Зарипову сертификат, подтверждающий, что программа социальной ипотеки соответствует нормам шариата.

Необходимость анализа условий программы соципотеки с точки зрения исламских канонов, пояснили в ДУМ РТ, возникла после многочисленных запросов семей республики в адрес Госжилфонда. Несмотря на острую необходимость в улучшении жилищных условий и соответствие критериям постановки на учет, многие семьи отказывались от участия в программе по религиозным причинам, так как ислам запрещает сделки с ссудным процентом.

Совет улемов ДУМ РТ, после проверки и внесения необходимых корректировок, дал программе положительную оценку.

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