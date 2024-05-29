Управление мусульман признало программу соципотеки от Госжилфонда РТ халяльной

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин передал директору Госжилфонда при Раисе РТ Марату Зарипову сертификат, подтверждающий, что программа социальной ипотеки соответствует нормам шариата.

Необходимость анализа условий программы соципотеки с точки зрения исламских канонов, пояснили в ДУМ РТ, возникла после многочисленных запросов семей республики в адрес Госжилфонда. Несмотря на острую необходимость в улучшении жилищных условий и соответствие критериям постановки на учет, многие семьи отказывались от участия в программе по религиозным причинам, так как ислам запрещает сделки с ссудным процентом.

Совет улемов ДУМ РТ, после проверки и внесения необходимых корректировок, дал программе положительную оценку.