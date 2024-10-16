Упрощенная регистрация прав на хозяйственные постройки действует в Татарстане

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Республика
16 октября 2024  18:27

Жители Татарстана смогут воспользоваться упрощенной процедурой регистрации прав на хозяйственные постройки, возведенные до 1 января 2013 года, такие как сараи, погреба, бани, навесы и колодцы. Эти сооружения должны находиться на землях, предназначенных для жилищного строительства, ведения личного хозяйства и садоводства, пояснили в Управлении Росреестра по республике.

В настоящее время соответствующий законопроект уже принят Государственной Думой во втором и третьем чтениях и был составлен с участием Росреестра. По информации ведомства, многие вспомогательные постройки в Татарстане не зарегистрированы, что связано с финансовыми и временными затратами на кадастровые работы, подготовку деклараций и процесс государственной регистрации. Однако с принятием нового закона владельцы смогут оформлять права на основании старых документов технической инвентаризации, таких как паспорта домовладения, выданные БТИ, и документы, подтверждающие право на землю.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова подчеркнула, что гражданам не придется заказывать и оплачивать кадастровые работы, а также уплачивать государственную пошлину за регистрацию права собственности. Это является ключевым отличием от действующих процедур.

Важно отметить, что упрощенный порядок будет распространяться только на объекты, указанные в законопроекте, и не будет применяться к коммерческим сооружениям или объектам, признанным самовольными постройками, если у граждан нет прав на землю.

Кроме того, механизм упрощен для домов блокированной застройки, построенных до 14 мая 1998 года, однако он будет применяться только в том случае, если количество таких домов в ряду не превышает двух. В Татарстане насчитывается приблизительно 13,5 тысячи двухквартирных жилых домов блокированной застройки, в том числе построенных до 1999 года. При отсутствии документов, подтверждающих право на объект, гражданам придется оформлять их в судебном порядке.

Введение нового механизма предполагает защиту имущественных прав граждан и упрощение гражданского оборота таких объектов. Во втором чтении законопроект был дополнен положениями, согласно которым собственники блоков сохраняют право собственности на земельный участок под домом блокированной застройки, если информация о таких блоках была зарегистрирована в ЕГРН как квартиры, и земельный участок был образован до вступления в силу нового законодательства.

Сейчас для оформления земельного участка под домом блокированной застройки собственникам требуется обращаться в уполномоченные органы и проводить кадастровые работы. Новый законопроект устранит эту необходимость, сохранив за гражданами право общей долевой собственности, если ранее блоки были оформлены как квартиры, без необходимости приобретать такой земельный участок за плату.

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